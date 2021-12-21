Субисаррета: нельзя ждать от Хави чудес и того, что «Барса» всегда будет выигрывать 4:0

Экс-вратарь «Барселоны» и бывший спортивный директор каталонского клуба Андони Субисаррета высказался о ценностях сине-гранатовых.



«В 2010 году мне задали вопрос, что будет, если Гвардиола, который тогда был тренером, уйдёт. Но столь же сложным, как уход Пепа, было то, когда команду покинули Иньеста, Хави, Месси.



В «Реале» всё проще, они конкурируют и хотят побеждать, им легче вернуться к нормальной жизни. В «Барсе» же есть принципы, с которыми клубом сложнее управлять. Нужны качественные игроки и время, которого в больших клубах обычно очень мало, потому что оно связано с деньгами.



«Барселона» продолжает верить, что с игровой точки зрения она имеет преимущество. Правильный это ответ или нет — почти такой же вопрос, как если бы мы говорили об «Атлетико» и его философии. Это очень сложный вопрос, на который, однако, нужно ответить.



В данный момент у клуба есть хороший шеф-повар – Хави, он хорошо знает внутреннюю кухню. Сейчас нельзя ждать от него чудес и того, что команда всегда будет выигрывать со счётом 4:0», — цитирует Субисаррету Marca.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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