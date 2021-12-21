Источник: Смолов и Рыбус покинут «Локомотив» зимой. У Фёдора есть предложение из Испании

В зимнее трансферное окно московский «Локомотив» могут покинуть нападающий Фёдор Смолов и защитник Мацей Рыбус, информирует турецкий журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, местный агент сообщил, что у Рыбуса на руках есть два предложения – из Франции и Германии. В услугах Смолова, в свою очередь, заинтересован клуб из Испании. Названия команд, интересующихся футболистами «Локомотива», не уточняются.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что нападающий «Локо» и сборной России Фёдор Смолов может продолжить карьеру в одном из клубов американской лиги МЛС. Об этом сообщил глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн — один из ведущих североамериканских агентов, представляющий интересы таких известных игроков НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Гавриков — и многих других.