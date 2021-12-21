Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Источник: Смолов и Рыбус покинут «Локомотив» зимой. У Фёдора есть предложение из Испании

Источник: Смолов и Рыбус покинут «Локомотив» зимой. У Фёдора есть предложение из Испании
Комментарии

В зимнее трансферное окно московский «Локомотив» могут покинуть нападающий Фёдор Смолов и защитник Мацей Рыбус, информирует турецкий журналист Экрем Конур в «Твиттере».

Согласно сведениям источника, местный агент сообщил, что у Рыбуса на руках есть два предложения – из Франции и Германии. В услугах Смолова, в свою очередь, заинтересован клуб из Испании. Названия команд, интересующихся футболистами «Локомотива», не уточняются.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что нападающий «Локо» и сборной России Фёдор Смолов может продолжить карьеру в одном из клубов американской лиги МЛС. Об этом сообщил глава агентства Gold Star Дэн Мильштейн — один из ведущих североамериканских агентов, представляющий интересы таких известных игроков НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский, Владислав Гавриков — и многих других.

Новость по теме
Фёдор Смолов может продолжить карьеру в Америке. Им интересуются в МЛС
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021