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Источник: «Спартак» подпишет 24-летнего ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона

Источник: «Спартак» подпишет 24-летнего ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона
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Московский «Спартак» договорился о переходе 24-летнего ямайского форварда бельгийского «Шарлеруа» Шамара Николсона. Об этом сообщает телеграм-канал «Ложа прессы».

Ранее «Спартак» в «Твиттере» анонсировал трансферные новости, опубликовав ямайскую песню Sweat (A La La La La Long).

Николсон стал игроком «Шарлеруа» летом 2019 года, перейдя из словацкого «Домжале» за € 1,5 млн, сейчас портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 3 млн.

В текущем сезоне Шамара принял участие в 18 матчах за «Шарлеруа» во всех турнирах, в которых отметился 13 забитыми мячами и 5 результативными передачами. За сборную Ямайки Николсон дебютировал в феврале 2017 года и с тех пор провёл 29 матчей в её составе, забив 10 мячей.

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