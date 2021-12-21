Гвардиола: сейчас у «Барселоны» хороший тренер. Хави любит клуб и сможет поднять его

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о наставнике «Барселоны» — Хави, выразив мнение о текущем положении дел в клубе.
«Барса» за последнее десятилетие выигрывала чемпионаты и иные трофеи в Испании, выходя в полуфинал Лиги чемпионов, поэтому у нас нет повода для беспокойств. Всё, чего нет в нашей жизни, не имеет смысла, и если теперь нам необходимо пережить тяжёлые времена, то мы просто обязаны пройти через это и верить, что лучшее обязательно впереди.
Сейчас у клуба очень достойный совет директоров и хороший тренер. Мы ещё не встречались с Хави лично, но я считаю, что он действительно любит «Барселону» и сможет поднять её», — приводит слова Гвардиолы sport.es.
«Барселона» вырывает победу в матче с «Эльче» в 18-м туре Примеры. Видео доступно на «Чемпионате».
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