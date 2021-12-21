Черчесов: если мы поход на ЧМ начинаем с обсуждения сахара — это путь в никуда

Экс-главный тренер сборной России Станислав Черчесов отреагировал на обсуждения о запрете на употребление сахара в национальной команде с приходом Валерия Карпина.
«Надеюсь, что Виктор Гончаренко на меня не обидится. Когда он пришёл в ЦСКА, на сборах стоял на поле с флипчартом. Все увидели фотографию и начали говорить, что это новшество. Я после этого товарищу отправил фото 2007 года, где я с этим флипчартом уже стоял на поле в Тарасовке. Я к чему веду: если мы про сахар не говорили, это значит, что у нас Безуглов и Мульченко его ложками в борщ насыпали? Если мы поход на чемпионат мира начинаем с обсуждения сахара – кушаем мы его или нет, то это путь в никуда. Скорее, уводим от главного к второстепенному», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
- 21 декабря 2021
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