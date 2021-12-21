Черышев: уходим на паузу с улыбкой!
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В ночь с 20 на 21 декабря на стадионе «Сьюдад де Валенсия» в Валенсии в рамках 18-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал «Валенсию». Гости одержали победу – 4:3.
Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев провёл на поле 60 минут, во втором тайме его заменил Маркос де Соуза.
«Три очка, чтобы встретить Рождество с этой важной победой. Уходим на паузу с улыбкой!», – написал Черышев на своей странице в «Инстаграме».
По итогам 18 туров «Валенсия» набрала 28 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. «Леванте» с 8 очками идёт на последнем месте в чемпионате.
В этом сезоне 30-летний Черышев провёл за «Валенсию» 9 матчей во всех турнирах и дважды ассистировал своим партнёрам.
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