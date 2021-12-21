Пак Чжи Сун начал тренерскую карьеру в Англии

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Пак Чжи Сун возглавил команду «Куинз Парк Рейнджерс» до 16 лет.

«За свою карьеру я многому научился у игроков и тренеров. Некоторые люди думают, что быть тренером – это почти то же самое, что быть игроком. Для себя я понял, что это совсем разные вещи.

Работа тренером – это не только тактика, также она включает в себя коммуникацию внутри команды и возможность повлиять на каждого отдельно взятого игрока» – приводит слова Пака официальный сайт «Куинз Парк Рейнджерс».

40-летний Пак Чжи Сун провёл в «КПР» два сезона после ухода из «Манчестер Юнайтед» в 2012 году. В составе «МЮ» игрок четырежды становился чемпионом АПЛ и выигрывал Лигу чемпионов в 2008 году, также он был победителем чемпионата Нидерландов в составе ПСВ Эйндховен.

В 2014 году Пак Чжи Сун, выступавший тогда за ПСВ, объявил о завершении игровой карьеры.