«Сделал две прививки и бустер». 18-летний хавбек «Боруссии» Д Беллингем – о вакцинации

18-летний английский полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем высказал свою точку зрения касательно вакцинации от коронавирусной инфекции.

«Я сделал две прививки и бустер, служащий для повышения антител, просто на всякий случай. Я не хочу ничего передавать своей семье и сам пропускать игры.

Не мне сидеть здесь и говорить, что каждый должен пройти вакцинацию, это личный выбор каждого… Очевидно, я хочу, чтобы все были в безопасности, поэтому я бы, наверное, посоветовал им это сделать», — цитирует Беллингема BBC.

В текущем сезоне Беллингем принял участие в 24 встречах за «Боруссию» во всех турнирах, в которых отметился 3 голами и 9 результативными передачами. Он стал игроком немецкого клуба летом 2020 года, перейдя из «Бирмингема» за € 23 млн, а сейчас его стоимость оценивается в € 70 млн.