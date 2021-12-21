Черышев – о Месси: его лучше не сердить. Ругался с ним, но чисто по-футбольному

30-летний российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев поделился мнением о Лионеле Месси, выступавшим на протяжении многих лет за «Барселону», а так же ответил на вопрос об уровне чемпионата Испании после ухода аргентинца.
«Каков Месси вблизи и как общается с соперниками? Обычно спокойно. Но иногда начинает злиться — и от этого только прибавляет. Месси лучше не сердить. Пару раз ругался с ним, но чисто по-футбольному, не более.
После ухода Месси и Роналду из Примеры чемпионат стал менее зрелищным? Наверное, это лучше спросить у болельщиков, а я стараюсь просто делать свою работу. В тех же «Реале», «Барселоне», «Атлетико» и других клубах, в том числе и у нас, по-прежнему собраны классные мастера. Может быть, лучшие уехали, но есть и другие. Для меня чемпионат Испании как был, так и остаётся лучшим в мире!» — приводит слова Черышева «Спорт-экспресс».
Обзор ярчайшего валенсийского дерби в 18-м туре чемпионата Испании с семью забитыми мячами.
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