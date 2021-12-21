Мбаппе отметил день рождения. Праздничный торт был выше футболиста

Вчера, 20 декабря, французский нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе отпраздновал свой 23-й день рождения. Футболист поделился снимком своего праздника в «инстаграме». Торт оказался выше самого игрока.
Напомним, Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» из «Монако» в 2017 году. Действующий контракт нападающего с парижанами рассчитан до окончания сезона-2021/2022. В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах французской Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.
По информации RMC Sport, боссы парижан предложили Килиану самую высокую зарплату в клубе. Французский нападающий ещё не принял окончательного решения по поводу продолжения своей карьеры, так что может остаться в клубе из Парижа. Деньги не играют роли в выборе Мбаппе. Он ориентируется исключительно на спортивную составляющую. Сейчас его цель — выиграть Лигу чемпионов в составе своей нынешней команды.
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