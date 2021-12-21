Милинкович-Савич может перейти в «МЮ» или «ПСЖ»

Сербский полузащитник «Лацио» Сергей Милинкович-Савич летом может перейти в «Манчестер Юнайтед» или «Пари Сен-Жермен», сообщает Николо Скира в своём «твиттере».



По информации источника, центральный полузащитник может уйти из римского клуба уже летом. «Лацио» готов расстаться с игроком за € 70-80 млн. «МЮ» и «ПСЖ» проявляют интерес к футболисту.



Сообщается, что серб нравится спортивному директору парижского клуба Леонардо. «Юнайтед» же пытался приобрести игрока центра поля летом 2019 года. Тогда «красные дьяволы» были готовы заплатить € 60 млн за Милинковича-Савича.



В текущем сезоне на счету серба 23 игры, 5 голов и столько же результативных передач.



Контракт центрального полузащитника с «Лацио» истекает летом 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает Милинковича-Савича в € 70 млн.