НХЛ приостановила чемпионат до Рождества, Смолов и Рыбус покинут «Локо». Главное к утру

НХЛ официально объявила о приостановке регулярного чемпионата до Рождества, по информации источника, игроки «Локомотива» Фёдор Смолов и Мацей Рыбус покинут команду зимой, а российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский «Спартак». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. НХЛ официально подтвердила приостановку регулярного чемпионата до Рождества.
2. Источник: Смолов и Рыбус покинут «Локомотив» зимой. У Фёдора есть предложение из Испании.
3. Черчесов ответил на вопрос, готов ли вернуться в «Спартак» в качестве тренера.
4. Марко Николич: у меня есть предложения от крупных клубов из России.
5. Источник: скаут Каттани покинул «ПСЖ», чтобы стать спортивным директором «Спартака».
6. Источник: «Спартак» подпишет 24-летнего ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.
7. Фёдор Смолов может продолжить карьеру в Америке. Им интересуются в МЛС.
8. В «Ференцвароше» прокомментировали назначение Черчесова.
9. Бомбардирская гонка НХЛ: Капризов набрал три очка и вернулся в топ-5.
10. Черчесов рассказал, что отказывал клубам после работы в сборной из-за свадьбы сына.
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