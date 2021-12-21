НХЛ приостановила чемпионат до Рождества, Смолов и Рыбус покинут «Локо». Главное к утру

НХЛ официально объявила о приостановке регулярного чемпионата до Рождества, по информации источника, игроки «Локомотива» Фёдор Смолов и Мацей Рыбус покинут команду зимой, а российский тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов ответил на вопрос, готов ли он вернуться в московский «Спартак». Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. НХЛ официально подтвердила приостановку регулярного чемпионата до Рождества.

2. Источник: Смолов и Рыбус покинут «Локомотив» зимой. У Фёдора есть предложение из Испании.

3. Черчесов ответил на вопрос, готов ли вернуться в «Спартак» в качестве тренера.

4. Марко Николич: у меня есть предложения от крупных клубов из России.

5. Источник: скаут Каттани покинул «ПСЖ», чтобы стать спортивным директором «Спартака».

6. Источник: «Спартак» подпишет 24-летнего ямайского форварда «Шарлеруа» Шамара Николсона.

7. Фёдор Смолов может продолжить карьеру в Америке. Им интересуются в МЛС.

8. В «Ференцвароше» прокомментировали назначение Черчесова.

9. Бомбардирская гонка НХЛ: Капризов набрал три очка и вернулся в топ-5.

10. Черчесов рассказал, что отказывал клубам после работы в сборной из-за свадьбы сына.