Тухель: из-за ситуации с коронавирусом «Челси» не может сосредоточиться на матчах на 100%

Главный тренер «Челси» Томас Тухель рассказал, как на подготовку команды к игре 18-го тура АПЛ с «Вулверхэмптоном» (0:0) повлияла ситуация с коронавирусом.

Из-за волны положительных тестов на COVID-19 Тухель смог включить в заявку на матч только 17 игроков.

«В 8:30 утра всем постучали в дверь, чтобы взять ещё один тест. Никто об этом не знал, поэтому мы будили людей, будили игроков, которые хотели немного поспать, и выходили из своих комнат, чтобы сдать ещё один тест, которому, возможно, они больше не доверяют на 100 процентов, потому что последние три положительных случая были отрицательными при проточном тесте, но положительными при ПЦР.



Обычно мы сконцентрированы, и есть причина, по которой мы пытаемся сосредоточиться на играх, но на этот раз, очевидно, ты не можешь сосредоточиться на 100 процентов», — цитирует Тухеля сайт «Челси».

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Вулверхэмптон» — «Челси»:

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