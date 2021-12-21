Черчесов рассказал, о чём говорил с Карпиным на последней встрече

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о последнем разговоре с нынешним наставником национальной команды Валерием Карпиным.

«Последний раз с Карпиным говорили не так давно: на игре «Химки» — «Урал». Поговорили минут 5. О чём говорили? Как дела, что ждёт, пожелал удачи. Я пять лет этим делом занимался, знаю не понаслышке», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, вчера, 20 декабря, было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он тренировал в период с 2016 по 2021 год. Ранее Черчесов также работал в польской «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.