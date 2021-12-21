Черчесов: ощущение, будто людям надо переходить на другую сторону улицы, если я иду

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что общепринятое мнение о его поведении с футболистами не совсем соответствует действительности.
«Видео с Дзюбой, где я бью пенальти? Видите, я всё-таки не совсем такой, каким меня описывают. Могу с футболистами и пообщаться, и пошутить. А то ощущение, будто людям надо переходить на другую сторону улицы, если я иду», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».
Напомним, 20 декабря было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он тренировал в период с 2016 по 2021 год. Ранее Черчесов также работал в польской «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.
- 21 декабря 2021
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