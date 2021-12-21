Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил свои слова про «государственного служащего» и «полевого командира» на большой пресс-конференции после провала на Евро-2020.

«Люди меня не понимают или я недостаточно хорошо выступаю на пресс-конференциях? Ну а чего вы у меня это спрашиваете? У себя спросите. Я же спокойно говорю. К примеру, есть полевой командир, есть штабной офицер. Что я имею в виду?

Мне задали вопрос, я ответил: есть полевой командир, который воюет, а штабной офицер рассуждает теоретически. Неужели это настолько непонятно, что надо объяснять? Если я говорю, что сборная — это государственная должность, значит, так действительно думаю. Меня назначили решать государственную задачу — хорошее выступление на чемпионате мира. Я смотрю на ситуацию со своим опытом, воспитанием и характером», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, 20 декабря было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он тренировал в период с 2016 по 2021 год. Ранее Черчесов также работал в польской «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.