Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Черчесов составил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой

Черчесов составил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов составил памятку, как тренерам нужно работать с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум — пункт первый: принимать Артёма таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, 20 декабря было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он тренировал в период с 2016 по 2021 год. Ранее Черчесов также работал в польской «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.

«На ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен». Большое интервью с Черчесовым «На ЧМ-2022 мы бы вышли. Уверен». Большое интервью с Черчесовым
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021