Черчесов составил памятку для тренера, как нужно работать с Дзюбой

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов составил памятку, как тренерам нужно работать с нападающим «Зенита» Артёмом Дзюбой.

«Памятка для тренера, как нужно работать с футболистом Дзюбой, чтобы выжимать максимум — пункт первый: принимать Артёма таким, какой он есть. Пункт второй: смотрите на первый пункт», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, 20 декабря было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он тренировал в период с 2016 по 2021 год. Ранее Черчесов также работал в польской «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.