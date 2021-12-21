Черчесов: пресс-конференция после Евро? Диоген давно всё сказал: какой я есть, такой есть

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался по поводу своей пресс-конференции после провала на чемпионате Европы – 2020.

«Я не могу переубеждать. Если говорю одно, а слышат другое, то с этим ничего не сделаешь. Диоген всё давно сказал. Какой я есть, такой есть. Я не лингвист. Пришёл на пресс-конференцию после турнира и три часа отвечал на вопросы. На мой взгляд, за это тоже нужно уважать.

Провести пресс-конференцию — это была моя идея. Что писали после неё? По-разному. Кто интеллектом выше — написал, что понял. Кто не понял, тот не понял. Вы же все в школе учились. В классе есть отличники, есть двоечники. Так и здесь. Мы вот наше интервью выпустим, его тоже кто-то поймёт, а кто-то нет. А кто-то ещё напишет, что вы плохие вопросы задали», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, 20 декабря было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он тренировал в период с 2016 по 2021 год. Ранее Черчесов также работал в польской «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.