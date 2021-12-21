Структура Леонида Федуна выставила на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках

Структура владельца «Спартака» Леонида Федуна выставила на продажу стадион академии московской команды в Сокольниках, сообщают «Ведомости» со ссылкой на двух консультантов, работавших с этой компанией, и одного из крупных девелоперов, который рассматривал возможность покупки актива.



По данным Росреестра, этой фирме принадлежат права аренды участка площадью 19,5 га в Малом Оленьем переулке в Сокольниках, а также ряд зданий футбольной академии «Спартака» им. Фёдора Черенкова (включая тренировочную базу и стадион на 3077 зрителей). Сколько Федун планирует выручить за это имущество, точно неизвестно. Права аренды участка были оценены в 4,3 млрд рублей, следует из аудита, который был проведён для компании в 2019 году.



В 2009 году «Спартак» совместно с «Лукойлом» открыл в Сокольниках новый футбольный комплекс, который включал в себя поля и стадион. В Сокольниках тренировались преимущественно игроки академии, а также молодёжной команды «Спартака».



Леонид Федун ранее заявлял, что академию планируется перенести в район Тушино, где находится стадион «Спартака».