Станислав Черчесов рассказал, зачем разводит форель

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов, ныне возглавляющий венгерский «Ференцварош», рассказал, зачем разводит форель.

«Я всё ещё занимаюсь тем, что развожу рыбу — форель.

Почему решил этим заняться? Я ничем таким не планировал заниматься, а просто помог, когда ко мне обратились. Это, скорее, для души. Что-то вернётся — хорошо, если нет — ничего страшного», — сказал Черчесов в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Напомним, 20 декабря было объявлено о назначении Станислава Черчесова на должность главного тренера венгерского «Ференцвароша». Последним местом работы специалиста была сборная России, которую он тренировал в период с 2016 по 2021 год. Ранее Черчесов также работал в польской «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке». «Ференцварош» является действующим чемпионом Венгрии.