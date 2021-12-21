Адамов — о Дзюбе: два метра ростом, бороться с ним практически невозможно

Защитник «Урала» Арсен Адамов рассказал, против каких команд сложнее всего обороняться в РПЛ.

«Против кого труднее всего обороняться в РПЛ? Не сказал бы, что с кем-то трудно. Вот «Сочи» — у них не так много моментов было, но они так же опасны, как «Зенит». Сочинцы показались мне очень хорошей командой за две встречи этого сезона — и когда обыграли нас летом 2:0, и когда недавно сыграли с нами вничью 1:1. Но ещё труднее было обороняться против «Зенита». У него более мастеровитые игроки. Плюс Артём Дзюба ростом почти два метра, с ним бороться практически невозможно, потому что габариты дают о себе знать.

Дзюба против нас ничего не создал? Да-да. Может, из-за погоды, но в первом тайме не дали ему ничего сделать. При этом попотеть Дзюба нас заставил», — приводит слова Адамова издание «Известия».

Напомним, Адамов выступает за «Урал» с 2021 года. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в 17 матчах Российской Премьер-Лиги за екатеринбургский клуб и забил 1 гол.