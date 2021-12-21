Стало известно, сколько «Спартак» заплатил за трансфер Хлусевича из «Арсенала»

Руководитель «Арсенала» Гурам Аджоев раскрыл финансовые подробности перехода полузащитника Даниила Хлусевича из тульского клуба в московский «Спартак».

«Здесь нет никакого секрета. За трансфер Хлусевича тульский «Арсенал» получил € 3 млн. Эта сумма значительна для бюджета клуба. Она нам поможет», — приводит слова Аджоева ТАСС.

Напомним, контракт Хлусевича с красно-белыми вступит в силу с 1 января 2022 года и будет рассчитан до конца сезона-2025/2026.

Хлусевич выступает за тульский клуб с 2018 года. Он провёл 48 матчей за дубль и 49 — за основу «Арсенала». В составе молодёжки забил 16 мячей и сделал 15 голевых передач. За первую команду отличился 7 раз и сделал 5 результативных пасов. В том числе забивал «Спартаку» в прошлом и в этом году.