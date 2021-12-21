Игрок «Урала» Гаджимурадов: мне не сдали квартиру в Москве, потому что я дагестанец

Полузащитник «Урала» Рамазан Гаджимурадов рассказал о проблемах, возникавших у него из-за национальности.

«Меня же вообще редко за дагестанца принимают. Глаза вон голубые, — сказал Гаджимурадов. — Только за счёт носа если. И акцент раньше был выраженный.

Проблемы возникали в Москве. Хотел себе телефон, а на месячную зарплату в «Велесе» его не потянешь — ну или это надо месяц потом «Роллтон» есть. Хотел взять в кредит в магазине техники, но не дали — потому что я дагестанец.

Или из банка звонили: «Не хотите оформить кредитную карту?» Думал на крайний случай сделать, тем более сами предложили. Назвал паспортные данные, дошли до места рождения. И опять: «Извините, дагестанцам не даём». Зачем тогда звонить?

С жильём трудности были много раз: «А вы откуда? Ой, мы только славянам, до свидания». Поэтому в Москве так квартиру и не снял. Только комнату, и чаще всего такую обшарпанную, что даже приглашать кого-то стыдно», — приводит слова Гаджимурадова Sport24.