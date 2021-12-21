Президент «Урала»: если Шатов будет готов, мы его ждём. Наши двери для него всегда открыты

Президент «Урала» Григорий Иванов подвёл итоги первой части Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Кроме того, функционер заявил, что екатеринбургский клуб готов подписать полузащитника Олега Шатова, который на данный момент приостановил карьеру игрока.

«Итоги первой части сезона можно оценить двояко. Большую часть шли на последнем месте, сменили тренера. Матвеев тоже многое сделал для нашей команды. Шалимову же нужно было разобраться с командой, футболистами. Мы видим, что игра команды улучшается, где-то не везло, много матчей играли вничью. Сейчас идём на 11-м месте, до 10-го — три очка. Борьба во второй части сезона будет жёсткая.

Бюджет у клуба примерно такой же, как и в том году. Может, в этом чуть больше — 1 млрд и 100-200 тыс.

Если Шатов будет готов, мы всегда его ждём. Молодым человеком уехал в большие клубы, это наш воспитанник. Ворота в наш клуб для него всегда открыты. Олег и людям всегда говорил, что завершать карьеру будет в «Урале», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.