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«Манчестер Юнайтед» хочет оставить Кавани до конца контракта

«Манчестер Юнайтед» хочет оставить Кавани до конца контракта
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«Манчестер Юнайтед» хочет сохранить нападающего Эдинсона Кавани до следующего лета, информирует Daily Mail.

34-летнего футболиста хочет пригласить «Барселона», но «МЮ» намерен его оставить, так как из-за ситуации с коронавирусом команда может терять футболистов на том или ином отрезке сезона и ей нужен большой состав.

Контракт Кавани с «МЮ» рассчитан как раз ещё на полгода. Ранее Sport.es писал, что «Барселона» уже согласовала с футболистом контракт на 1,5 года. Уругваец якобы заинтересован в переходе и согласился на сниженную зарплату в первые полгода в клубе, чтобы сине-гранатовые смогли уложиться в потолок зарплат в Ла Лиге.

Кавани стал игроком «Манчестер Юнайтед» в 2020 году. В пяти матчах АПЛ нынешнего сезона уругваец отметился одним голом.

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