«Спартак» объявил о назначении нового спортивного директора. Им стал Лука Каттани

«Спартак» на своём официальном сайте объявил о назначении нового спортивного директора — им стал итальянский специалист Лука Каттани, который ранее возглавлял скаутский отдел «Пари Сен-Жермен».
Отмечается, что Каттани приступит к работе в «Спартаке» уже сегодня, 21 декабря.
Напомним, в сентябре «Чемпионат» сообщал, что итальянец Каттани – основной кандидат на место спортивного директора «Спартака». Каттани работал во французском клубе в должности скаута с 2018 года. Ранее специалист занимал пост спортивного директора «Палермо», а позже работал скаутом в «Челси», когда главным тренером лондонского клуба был Антонио Конте.
Кроме того, несколькими днями ранее «Спартак» объявил о назначении нового главного тренера. Команду возглавил Паоло Ваноли – бывший ассистент Антонио Конте.
- 21 декабря 2021
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