В «Спартаке» отрицают, что структура Федуна продаёт стадион академии в Сокольниках

В пресс-службе «Спартака» отреагировали на информацию о том, что структура владельца клуба Леонида Федуна выставила на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках.
«Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция. В минувшем году завершён капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже. Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и прочее. Тендер уже проведён, договоры заключены, выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Все работы будут завершены в 2022 году», — передаёт сообщение пресс-службы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 21 декабря 2021
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