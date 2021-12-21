Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Спартаке» отрицают, что структура Федуна продаёт стадион академии в Сокольниках

В «Спартаке» отрицают, что структура Федуна продаёт стадион академии в Сокольниках
Комментарии

В пресс-службе «Спартака» отреагировали на информацию о том, что структура владельца клуба Леонида Федуна выставила на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках.

«Появившиеся в СМИ сообщения о продаже стадиона в Сокольниках не имеют под собой никаких оснований. В данный момент в академии проводится плановая реконструкция. В минувшем году завершён капитальный ремонт помещений, на ближайшее время намечен ряд мероприятий, включая замену покрытий футбольных полей номер 2 и 4, а также поля в манеже. Планируется замена спортивного освещения, ремонт раздевалок и прочее. Тендер уже проведён, договоры заключены, выделены средства в размере 150 миллионов рублей. Все работы будут завершены в 2022 году», — передаёт сообщение пресс-службы корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.

Новость по теме
Структура Леонида Федуна выставила на продажу стадион академии «Спартака» в Сокольниках
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021