Федун: адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход Руя

Владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему московский клуб не комментирует уход своего экс-наставника Руя Витории.
«Мы достигли соглашения, что он оставляет этот пост. И в нём есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».
Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года. 15 декабря московский клуб объявил об отставке португальского специалиста. Уже спустя несколько дней команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.
- 21 декабря 2021
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:27
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:31
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:26
-
11:23
-
11:15
-
11:04
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:11
-
10:01
-
10:00
-
09:40
-
09:26
-
09:16
-
09:15
-
08:53
-
08:30
-
08:30
-
08:10
-
07:30
-
07:18