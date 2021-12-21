Федун: адвокаты Витории потребовали, чтобы «Спартак» не комментировал уход Руя

Владелец и председатель совета директоров «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему московский клуб не комментирует уход своего экс-наставника Руя Витории.

«Мы достигли соглашения, что он оставляет этот пост. И в нём есть пункт по требованию адвокатов Витории, чтобы мы не комментировали данное событие», — приводит слова Федуна «Спорт-экспресс».

Напомним, в первой половине нынешнего сезона «Спартак» успел сыграть в квалификации Лиги чемпионов, на групповом этапе Лиги Европы и, разумеется, в Российской Премьер-Лиге. Под руководством Витории красно-белые провели 26 официальных матчей во всех турнирах: 11 поражений, 9 побед, 6 ничьих. Его контрактное соглашение со «Спартаком» было рассчитано до 2023 года. 15 декабря московский клуб объявил об отставке португальского специалиста. Уже спустя несколько дней команду возглавил итальянец Паоло Ваноли.