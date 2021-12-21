Иммобиле заразился коронавирусом

Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание Corriere dello Sport.

Сообщается, что в прошлый вторник Иммобиле и его жена Джессика посетили рождественский ужин в «Лацио». В среду футболисту пришлось уйти на карантин, так как у Джессики обнаружили коронавирус. Он пропустил игру с «Дженоа» (3:1) в 18-м туре итальянской Серии А. Теперь же и сам Чиро сдал положительный тест.

Иммобиле пропустит последний матч «Лацио» в этом году — с «Венецией» на выезде. Он пройдёт завтра, 22 декабря.

В этом сезоне Иммобиле провёл 15 матчей в Серии А, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на счету 31-летнего футболиста 3 гола в 6 матчах Лиги Европы.