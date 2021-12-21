Иммобиле заразился коронавирусом
Поделиться
Нападающий «Лацио» и сборной Италии Чиро Иммобиле сдал положительный тест на коронавирус, сообщает издание Corriere dello Sport.
Сообщается, что в прошлый вторник Иммобиле и его жена Джессика посетили рождественский ужин в «Лацио». В среду футболисту пришлось уйти на карантин, так как у Джессики обнаружили коронавирус. Он пропустил игру с «Дженоа» (3:1) в 18-м туре итальянской Серии А. Теперь же и сам Чиро сдал положительный тест.
Иммобиле пропустит последний матч «Лацио» в этом году — с «Венецией» на выезде. Он пройдёт завтра, 22 декабря.
В этом сезоне Иммобиле провёл 15 матчей в Серии А, забил 13 голов и отдал 2 результативные передачи. Также на счету 31-летнего футболиста 3 гола в 6 матчах Лиги Европы.
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:16
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:27
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:31
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:26
-
11:23
-
11:15
-
11:04
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:11
-
10:01
-
10:00
-
09:40
Партнерский контент