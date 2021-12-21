Де Врей: у Конте отличная карьера, потому что он всегда побеждал

Защитник «Интера» Стефан де Врей рассказал о работе под руководством главного тренера Симоне Индзаги, который сменил Антонио Конте летом.

«Симоне Индзаги и Конте — два больших тренера, потому что они побеждали. Я уже работал с Индзаги в «Лацио», у Конте же отличная карьера, потому что он всегда побеждал. Вы сами это видите — мы выиграли титул под руководством Конте. Индзаги работает на прочной основе, и сейчас у него хороший сезон», — приводит слова де Врея FC Inter News со ссылкой на DAZN.

Напомним, в прошлом сезоне под руководством Антонио Конте «Интер» выиграл чемпионат Италии впервые за 11 лет. Сейчас миланцы, руководимые Индзаги, тоже идут на первом месте в турнирной таблице, набрав 43 очка в 18 матчах.