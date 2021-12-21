Жирков пошутил, что хотел бы продолжить карьеру в «Барселоне»
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Бывший футболист сборной России Юрий Жирков отреагировал на слухи о возможном подписании контракта с подмосковными «Химками».
«Никак не могу прокомментировать информацию о моём переходе в «Химки». Я не знаю, о чём там пишут. Это, наверное, неправда, я даже не в курсе.
Где хотел бы играть дальше? Я бы хотел продолжить карьеру в «Барселоне» (смеётся)», — приводит слова Жиркова «Матч ТВ».
Напомним, последним клубом 38-летнего Жиркова был санкт-петербургский «Зенит», Юрий пребывает в статусе свободного агента с 1 июля 2021 года. Жирков уже сообщил, что завершит профессиональную карьеру, если не получит предложений от клубов в зимнее трансферное окно. Ранее защитник выступал за такие клубы, как ЦСКА, «Челси», «Анжи» и московское «Динамо».
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