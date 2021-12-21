Артета: Мартинелли не боится рисковать — это то, что мне в нём нравится

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями о прогрессе вингера Габриэла Мартинелли.
«Он невероятно усердно тренируется, всегда готов делать больше, и он не боится рисковать — это то, что мне в нём нравится.
Конечно, невозможно постоянно играть на максимуме, это не очень эффективно, потому что ты выгоришь через несколько минут и затем просто будешь бегать по полю, неправильно читая разные ситуации. Габи в этом плане прогрессирует. Мы хотим, чтобы он так продолжал, при этом не теряя страсти, энергии и способности влиять на игру», — приводит слова испанского специалиста Sky Sports.
В этом сезоне Мартинелли забил 4 гола и отдал 2 голевые передачи в 11 матчах АПЛ.
Мартинелли открывает счёт в матче «Лидс» — «Арсенал»:
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