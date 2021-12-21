Познер: люблю хороший футбол. Не могу сказать, что сборная России достойно играет сейчас

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает нынешний уровень игры сборной России по футболу достойным. Кроме того, он заявил, что лучшая команда на его памяти – это «Барселона».

«Я люблю хороший футбол, смотрю его. К сожалению, не могу сказать, что наша сборная достойно играет сейчас. Для меня самая лучшая команда, которую я когда-либо видел, – это «Барселона» прошлого времени. Это не футбол, это какой-то балет», — приводятся слова Познера на его официальном сайте.

Напомним, сборная России заняла второе место в группе квалификации на чемпионат мира – 2022. Теперь команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ в Катаре. Первым соперником россиян станет Польша.

Матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.