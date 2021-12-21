Познер: люблю хороший футбол. Не могу сказать, что сборная России достойно играет сейчас

Известный журналист и телеведущий Владимир Познер заявил, что не считает нынешний уровень игры сборной России по футболу достойным. Кроме того, он заявил, что лучшая команда на его памяти – это «Барселона».
«Я люблю хороший футбол, смотрю его. К сожалению, не могу сказать, что наша сборная достойно играет сейчас. Для меня самая лучшая команда, которую я когда-либо видел, – это «Барселона» прошлого времени. Это не футбол, это какой-то балет», — приводятся слова Познера на его официальном сайте.
Напомним, сборная России заняла второе место в группе квалификации на чемпионат мира – 2022. Теперь команде Валерия Карпина предстоит сыграть в стыковых матчах за право выхода на ЧМ в Катаре. Первым соперником россиян станет Польша.
Матч со сборной Польши состоится 24 марта 2022 года. В случае победы команда Валерия Карпина встретится с победителем пары Швеция – Чехия. Этот матч также станет домашним. Сборная, которая пройдёт обе стадии, выйдет на мундиаль. Чемпионат мира состоится в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.
- 21 декабря 2021
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:16
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:27
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:45
-
12:34
-
12:31
-
12:10
-
12:00
-
11:52
-
11:47
-
11:26
-
11:23
-
11:15
-
11:04
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:29
-
10:11
-
10:01
-
10:00
-
09:40