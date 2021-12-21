City Football Group провёл анализ «Спартака». Сделка может состояться в 2022 году

Холдинг City Football Group завершил всесторонний анализ «Спартака», который включал оценку футбольной деятельности и организационных вопросов, финансовый анализ, оценку академии, анализ коммерческой деятельности и работы медиа.



Как сообщает «Спорт-Экспресс», этот доклад — один из первых, но при этом важных и конкретных шагов по покупке крупным холдингом части акций «Спартака». В СМИ ранее называлась доля около 20%. По данным источника, это соответствует действительности. Сделка может быть совершена в 2022 году.

CFG оценил «Спартак» по таким критериям:

1. Состав. Результаты «Спартака», по оценке CFG, не соответствуют валовым расходам клуба на трансферы. По стоимости состав первой команды занимает второе место в РПЛ (13 миллиардов рублей) после состава «Зенита» (15 миллиардов). При этом команда демонстрирует результаты ниже прогнозов на основе статистики.



Статистический анализ CFG показал, что у «Спартака» второй состав в РПЛ не только по стоимости, но и по силе. Симуляция на основе вероятности выигрыша оценила шансы «Спартака» перед началом нынешнего сезона в 57%. Для сравнения, у «Зенита» — 67%.

Модель показала, что у «Спартака» к зимнему перерыву должно было быть на 10 очков больше (тогда клуб занимал бы 3-е место, а не 9-е). Проблемой, по мнению CFG, является частая смена главных тренеров. Это происходит чаще, чем в сопоставимых клубах.

2. Инфраструктура. Инфраструктура клуба названа высококачественной. Стадион, по мнению авторов отчёта, — один из лучших в России. Тренировочная база, расположенная рядом со стадионом, имеет много плюсов, однако названы и минусы: отсутствие крытых полей, подверженность ветру и ограниченная инфраструктура для восстановления.



3. Коммерция и медиа. Коммерческая деятельность в клубе ведётся на высоком уровне. Специалисты CFG отметили последовательную стратегию продажи билетов и маркетинга, а также стремление к инновациям и диверсификации доходов. Даже в сравнении с европейскими клубами у «Спартака» достаточно высокие коммерческие доходы — это один из ключевых факторов, являющийся привлекательным для потенциальных инвесторов.

«Если подводить итог, то вероятность сделки можно оценить как реальную. К футбольным процессам в «Спартаке» есть вопросы. Но с точки зрения коммерции, инфраструктуры и медиа клуб является одним из лидеров России (наравне с «Зенитом»). И в этом большая заслуга Леонида Федуна», — резюмирует «СЭ».