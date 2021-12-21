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В «Спартаке» отрицают интерес к защитнику «Андерлехта» Мурильо

В «Спартаке» отрицают интерес к защитнику «Андерлехта» Мурильо
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В пресс-службе «Спартака» отреагировали на слухи о том, что московский клуб близок к покупке защитника «Андерлехта» Микаэля Мурильо.

«Информация об интересе к Мурильо не соответствует действительности», — передаёт слова главы пресс-службы красно-белых Дмитрия Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в начале декабря Мурильо рассказал об интересе со стороны «Спартака» и срыве трансфера в московский клуб. Позже появилась информация, что 25-летний панамец вновь близок к переходу в «Спартак» и стороны уже согласовали сумму трансфера, которая составит € 2,5 миллиона плюс бонусы.

В текущем сезоне Мурильо провёл 23 матча во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 6 результативных передач.

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