Хави – о матче с «Севильей»: ещё один шанс, «Барса» в хорошей форме. Три очка нам помогут

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился мнением о «Севилье» перед очным матчем в рамках чемпионата Испании. Встреча отложенного 4-го тура Примеры состоится сегодня, 21 декабря. Начало – 23:30 мск.



«Это ещё один шанс. Прямой конкурент, который хорошо себя показывает. Мы смотрим на зарубежные клубы, на «Баварию», но нужно посмотреть на работу «Севильи». Лопетеги – один из лучших, как и Мончи. Это хороший пример клубной работы.



Это прямой соперник, мы отстаём на 10 очков. «Барса» в хорошей форме. Команда понимает основную идею и модель игры. Футболисты наслаждаются временем на поле. Это ещё одна проверка.



«Севилья» — прекрасная команда с хорошим тренером. Мы с нетерпением ждём встречи. Три очка с точки зрения морали нам бы помогли», — цитирует Хави Marca.

Видеообзор матча 18-го тура Примера «Барселона» — «Эльче»:

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