Станислав Черчесов привился от коронавируса в Венгрии
Поделиться
Новый главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сделал очередную прививку от коронавируса.
На своей странице в «инстаграме» венгерский клуб опубликовал видео, на котором показано, как российскому специалисту делают прививку от инфекции.
Напомним, предыдущим местом работы Черчесова была сборная России, которую специалист тренировал с 2016 по 2021 год. Также наставник работал в «Легии», «Жемчужине-Сочи» и московском «Спартаке».
Ранее «Ференцварош» объявил об уходе наставника команды Петера Штёгера. Исполняющим обязанности главного тренера был Чаба Мате. «Ференцварош» в 16 матчах набрал 35 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Венгрии сезона-2021/2022. Действующий чемпион Венгрии — «Ференцварош».
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
18:24
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:22
-
17:21
-
16:49
-
16:46
-
16:33
-
16:16
-
16:09
-
15:30
-
15:28
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:42
-
14:30
-
14:23
-
14:20
-
14:16
-
14:00
-
13:50
-
13:46
-
13:40
-
13:27
-
13:06
-
13:02
-
13:00
-
12:45
Партнерский контент