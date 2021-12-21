Диего Годин зимой покинет «Кальяри». Летом он мог оказаться в «Динамо»
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Защитник итальянского «Кальяри» Диего Годин заявил, что в зимнее трансферное окно покинет итальянский клуб. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере» со ссылкой на Sport 890.
«В январе я ухожу из «Кальяри». Я столкнулся с рядом проблем. Через 10 дней смогу рассказать о своей новой команде», — написал журналист в социальной сети.
Контракт Година с «Кальяри» закончится летом 2023 года. В минувшем сезоне Серии А защитник провёл 28 матчей, забил один гол. Защитник «Интера» перешёл в «Кальяри» в сентябре 2020 года. Годин выступал за «Интер» с 2019 года, в стан которого перебрался из «Атлетико» на правах свободного агента. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость Година в € 2,5 млн.
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