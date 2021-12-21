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Аршавин рассказал, как забил гол, набравший более 9 млн просмотров в «Инстаграме»

Аршавин рассказал, как забил гол, набравший более 9 млн просмотров в «Инстаграме»
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Бывший полузащитник «Арсенала» и «Зенита» Андрей Аршавин рассказал о том, как забил гол в матче за команду РФС легенд сборной России в Норильске.

«На самом деле я так хотел забить ещё с тех времен, когда начинал карьеру и играл в мини-футбол. А сейчас поставил мяч, подумал: на силу бить? Не вариант. А тут ещё и вратарь вышел, как они часто делают в мини-футболе. И тогда мысль: воу, надо попробовать перекинуть. Удачно получилось», — приводит слова Аршавина «Комсомольская правда».

Видео гола было опубликовано в популярном инстаграм-аккаунте «433» и набрало более 9 млн просмотров.

Видео можно посмотреть на странице «433» в «Инстаграме».

Напомним, Аршавин объявил о завершении профессиональной карьеры в 2018 году.

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