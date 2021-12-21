Клопп – о судье Тирни: он дал мне жёлтую, но хотелось бы видеть верные решения на поле

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал работу судьи Пола Тирни во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).
«Помогает, когда ты сам играешь в футбол. Если говорить о ситуации (с возможным пенальти на Жоте), есть VAR. Почему он остановился? Я не понимаю. Ничья — это нормально. Мы не настолько сумасшедшие, чтобы думать, что мы не можем сыграть вничью с «Тоттенхэмом», но такие ситуации очень важны.
Понятия не имею, что у него (судьи Пола Тирни) за проблемы со мной.
Я был немного эмоционален во время матча, он показал мне жёлтую карточку, но разве это недопустимо в такой ситуации? Он прибежал и дал мне жёлтую, но я бы предпочёл, чтобы на поле принимались правильные решения.
Не хватало объективного судьи, который видит ситуации и выносит решения. Он сказал мне, что решил, будто Жота специально остановился. Это невероятно. У него была лучшая позиция на поле, и он не дал пенальти. Спросите его, что у него за проблема со мной», — цитирует Клоппа BBC.
Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
- 21 декабря 2021
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:39
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:24
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:22
-
17:21
-
16:49
-
16:46
-
16:33
-
16:16
-
16:09
-
15:30
-
15:28
-
15:13
-
15:06
-
15:00
-
14:42