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Клопп – о судье Тирни: он дал мне жёлтую, но хотелось бы видеть верные решения на поле

Клопп – о судье Тирни: он дал мне жёлтую, но хотелось бы видеть верные решения на поле
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп раскритиковал работу судьи Пола Тирни во время матча 18-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).

«Помогает, когда ты сам играешь в футбол. Если говорить о ситуации (с возможным пенальти на Жоте), есть VAR. Почему он остановился? Я не понимаю. Ничья — это нормально. Мы не настолько сумасшедшие, чтобы думать, что мы не можем сыграть вничью с «Тоттенхэмом», но такие ситуации очень важны.

Понятия не имею, что у него (судьи Пола Тирни) за проблемы со мной.

Я был немного эмоционален во время матча, он показал мне жёлтую карточку, но разве это недопустимо в такой ситуации? Он прибежал и дал мне жёлтую, но я бы предпочёл, чтобы на поле принимались правильные решения.

Не хватало объективного судьи, который видит ситуации и выносит решения. Он сказал мне, что решил, будто Жота специально остановился. Это невероятно. У него была лучшая позиция на поле, и он не дал пенальти. Спросите его, что у него за проблема со мной», — цитирует Клоппа BBC.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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