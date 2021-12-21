«Вест Хэм» лидирует в борьбе за Хвичу Кварацхелию
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«Вест Хэм Юнайтед» проявляет наибольший интерес к полузащитнику казанского «Рубина» Хвиче Кварацхелии, сообщает Football Insider.
По информации источника, российский клуб рассчитывает получить за трансфер 20-летнего грузинского футболиста около £ 13 млн (€ 15 млн). Руководство «Вест Хэма» готово удовлетворить требования «Рубина» и рассчитывает завершить сделку в зимнее трансферное окно. Ранее сообщалось, что интерес к Кварацхелии также проявляют «Эвертон» и «Саутгемптон».
Напомним, Кварацхелия перешёл в «Рубин» из «Рустави» в 2019 году. В нынешнем сезоне в 15 матчах Российской Премьер-Лиги Кварацхелия забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. Действующий контракт полузащитника с казанским «Рубином» рассчитан до лета 2024 года.
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