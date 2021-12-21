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Эрлинг Холанд интересен «Ливерпулю»

Эрлинг Холанд интересен «Ливерпулю»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд может оказаться в «Ливерпуле». Об этом сообщает Sky Sports.

По информации источника, руководство английского клуба рассматривает вариант с приглашением норвежского форварда в команду. Вероятно, потенциальное подписание Холанда связано с требованием нападающего «красных» Мохамеда Салаха усилить состав клуба.

В 11 матчах нынешнего сезона немецкой Бундеслиги 21-летний Холанд забил 13 голов и отдал пять голевых передач. На счету норвежского форварда также три гола в трёх матчах Лиги чемпионов. Контракт Холанда истекает в 2024 году. Transfermarkt оценивает футболиста в € 150 млн.

Видеообзор матча 18-го тура АПЛ «Тоттенхэм» — «Ливерпуль»:

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