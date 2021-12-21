Бывший полузащитник «МЮ» назвал двух лучших игроков «красных дьяволов» в этом сезоне

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Люк Чедвик назвал двух лучших игроков «красных дьяволов» в нынешнем сезоне.
«Без тени сомнения, лучший игрок – Давид де Хеа. Он проводит действительно хороший сезон и вернулся к своей лучшей игре.
В прошлом сезоне было непонятно, кто будет первым номером команды – де Хеа или Хендерсон. Испанец вышел в старте на финал Лиги Европы и не очень удачно сыграл, но снова застолбил за собой первый номер и вернулся к лучшей форме.
Криштиану Роналду вернулся, забил и придал всем немного уверенности, но другие подписания…Санчо не на высоте, Варану не везёт с травмами. Кроме де Хеа и Роналду, остальные игроки проводят не лучший сезон», — цитирует Чедвика Caught Offside.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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