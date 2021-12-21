Владимиров: вариантов у Черчесова было предостаточно. «Ференцварошу» очень повезло

Бывший пресс-атташе сборной России Игорь Владимиров прокомментировал назначение Станислава Черчесова на пост главного тренера «Ференцвароша».
«Рад за Станислава Саламовича и его помощников. «Ференцварош» — интересный вариант для этого тренерского штаба прежде всего по двум причинам: клуб претендует на самые высокие места во внутреннем чемпионате, что для него очень важно, и регулярно выступает в еврокубках. Это своего рода аналогия варшавской «Легии». Неплохо зная Черчесова, могу сказать, что спонтанных решений он принимать не будет, взвесит все за и против перед тем, как поставить подпись под контрактом. А вариантов для продолжения карьеры у него было предостаточно. На мой взгляд, «Ференцварошу» очень повезло.
Штаб Черчесова – это выверенная команда профессионалов, где каждый знает свой участок работы и качественно её выполняет. Более того, те, кто только начинают с ним работать, тут же становятся частью этого коллектива единомышленников. Думаю, что любой представитель тренерского и административного штаба сборной России при Черчесове вам это подтвердит. Мы с ним на связи, желаю ему выиграть очередной трофей, а затем вернуться уже в российский футбол с новыми силами», — сказал Владимиров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 21 декабря 2021
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