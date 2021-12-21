Инфантино прокомментировал идею проводить чемпионат мира раз в 2 года

Глава международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал идею проводить чемпионат мира раз в два года.



«Есть много тех, кто становится в оппозицию и выступает против. Есть те, кто приветствуют эту идею. Много кто хочет проводить мундиаль раз в два года. ФИФА – всемирная организация. Нам нужно попытаться объединить все противоположные точки зрения. Мы не можем сказать остальному миру: «Футбол глобален, дайте нам свои деньги и смотрите нас по телевизору».

Мы обратились к внешним экспертам. Они показали в опросе фанатов – участвовали более 100 000 человек в 140 странах, – что молодое поколение хочет большего. Наша работа – обращать внимание на всех. Моя работа как президента ФИФА – стараться работать вместе со всеми. Думать о том, что хорошо и как мы можем организовать это», – цитирует Инфантино Daily Mail.