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Инфантино прокомментировал идею проводить чемпионат мира раз в 2 года

Инфантино прокомментировал идею проводить чемпионат мира раз в 2 года
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Глава международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал идею проводить чемпионат мира раз в два года.

«Есть много тех, кто становится в оппозицию и выступает против. Есть те, кто приветствуют эту идею. Много кто хочет проводить мундиаль раз в два года. ФИФА – всемирная организация. Нам нужно попытаться объединить все противоположные точки зрения. Мы не можем сказать остальному миру: «Футбол глобален, дайте нам свои деньги и смотрите нас по телевизору».

Мы обратились к внешним экспертам. Они показали в опросе фанатов – участвовали более 100 000 человек в 140 странах, – что молодое поколение хочет большего. Наша работа – обращать внимание на всех. Моя работа как президента ФИФА – стараться работать вместе со всеми. Думать о том, что хорошо и как мы можем организовать это», – цитирует Инфантино Daily Mail.

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