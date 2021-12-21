Инфантино прокомментировал идею проводить чемпионат мира раз в 2 года

Глава международной федерации футбольных ассоциаций (ФИФА) Джанни Инфантино прокомментировал идею проводить чемпионат мира раз в два года.
«Есть много тех, кто становится в оппозицию и выступает против. Есть те, кто приветствуют эту идею. Много кто хочет проводить мундиаль раз в два года. ФИФА – всемирная организация. Нам нужно попытаться объединить все противоположные точки зрения. Мы не можем сказать остальному миру: «Футбол глобален, дайте нам свои деньги и смотрите нас по телевизору».
Мы обратились к внешним экспертам. Они показали в опросе фанатов – участвовали более 100 000 человек в 140 странах, – что молодое поколение хочет большего. Наша работа – обращать внимание на всех. Моя работа как президента ФИФА – стараться работать вместе со всеми. Думать о том, что хорошо и как мы можем организовать это», – цитирует Инфантино Daily Mail.
- 21 декабря 2021
-
19:59
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:39
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:24
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:40
-
17:22
-
17:21
-
16:49
-
16:46
-
16:33
-
16:16
-
16:09
-
15:30
-
15:28
-
15:13
-
15:06
-
15:00