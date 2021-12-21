Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спартак» поздравил Айртона со свадьбой

«Спартак» поздравил Айртона со свадьбой
Комментарии

Пресс-служба московского «Спартака» в своём «инстаграме» поздравила бразильского защитника команды Айртона Лукаса со свадьбой. Футболист женился на 24-летней бразильянке Ислайн Роке.

«Поздравляем», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

В июле 2021 года у Роке и Айртона родился сын Тео. Защитник стал игроком «Спартака» летом 2018 года. В этом сезоне футболист провел 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 1 гол.

Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.

Новость по теме
«Динамо» отреагировало на отставку Руя Витории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021