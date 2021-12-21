«Спартак» поздравил Айртона со свадьбой
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Пресс-служба московского «Спартака» в своём «инстаграме» поздравила бразильского защитника команды Айртона Лукаса со свадьбой. Футболист женился на 24-летней бразильянке Ислайн Роке.
«Поздравляем», — говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.
В июле 2021 года у Роке и Айртона родился сын Тео. Защитник стал игроком «Спартака» летом 2018 года. В этом сезоне футболист провел 17 матчей в Российской Премьер-Лиге, в которых забил 1 гол.
Напомним, 9 декабря «Спартак» обыграл варшавскую «Легию» (1:0) в заключительном матче групповой стадии Лиги Европы и пробился в 1/8 финала турнира с первого места. В Российской Премьер-Лиге красно-белые занимают девятое место в турнирной таблице, набрав 23 очка.
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