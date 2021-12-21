«Химки» рассматривают вариант с приобретением Виктора Васина
Поделиться
«Химки» рассматривают вариант с подписанием защитника ЦСКА Виктора Васина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В подмосковном клубе изучают возможность трансфера 33-летнего футболиста.
Напомним, Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Васин также выступал за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».
Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (14) находятся на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).
Комментарии
- 21 декабря 2021
-
21:22
-
21:13
-
20:58
-
20:53
-
20:51
-
20:43
-
20:34
-
20:32
-
20:31
-
20:16
-
20:12
-
20:01
-
19:59
-
19:49
-
19:44
-
19:41
-
19:39
-
19:27
-
19:24
-
19:17
-
19:06
-
18:59
-
18:54
-
18:50
-
18:47
-
18:44
-
18:24
-
18:15
-
18:09
-
18:00
-
17:58
-
17:51
-
17:43
-
17:42
-
17:40
Партнерский контент