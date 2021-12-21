«Химки» рассматривают вариант с приобретением Виктора Васина

«Химки» рассматривают вариант с подписанием защитника ЦСКА Виктора Васина. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. В подмосковном клубе изучают возможность трансфера 33-летнего футболиста.

Напомним, Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне 33-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Васин также выступал за «Спартак» из Нальчика, «Нижний Новгород», «Мордовию» и «Уфу».

Московский ЦСКА набрал 30 очков в 18 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Подмосковные «Химки» (14) находятся на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (38).