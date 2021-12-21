«Ман Юнайтед», «Севилья» и «Атлетико» следят за лучшим бомбардиром чемпионата Аргентины

Нападающий «Ривер Плейт» Хулиан Альварес может продолжить карьеру в Европе, сообщает в «Твиттере» журналист Николо Скира.
По информации источника, скауты «Манчестер Юнайтед», «Атлетико» и «Севильи» следили за форвардом во время матча с «Колоном» (4:0). В этой встрече форвард дважды забил и отдал одну голевую передачу.
Альварес является воспитанником «Ривер Плейт». Контракт игрока с клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.
В нынешнем розыгрыше чемпионата Аргентины форвард принял участие в 21 матче, забил 18 голов и отдал 9 результативных передач. Альварес является лучшим бомбардиром первенства.
Видеообзор матча 16-го тура АПЛ «Норвич» — «Манчестер Юнайтед»:
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