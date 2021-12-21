С приходом Месси в «Пари Сен-Жермен» отношения Мбаппе и Неймара ухудшились

После прихода аргентинского форварда Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен» отношения Неймара и Килиана Мбаппе ухудшились. Об этом сообщает L’Equipe.

После перехода Месси в парижский клуб Неймар стал всячески помогать Лионелю адаптироваться, существенно сократив своё общение с Мбаппе. Килиан же минувшим летом стал налаживать контакты с пришедшим в команду Ашрафом Хакими.

Состав «ПСЖ» делится на две группы по языковому признаку: франкоговорящие игроки и испаноговорящие. Килиан Мбаппе до прихода Месси был частью второй группы, поскольку много общался с Неймаром. В последнее время он отдалился от бразильца и перешёл в первую категорию. Месси стал игроком парижан в августе 2021 года после того, как покинул «Барселону».