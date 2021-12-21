Хави – о продлении контракта Гави: нужно сделать это сейчас. Если понадобится, мы скинемся

Главный тренер «Барселоны» Хави высказался о ситуации с продлением контракта полузащитника Гави.



«Нам нужно сейчас продлить с ним контракт. Если необходимо, мы скинемся. Нельзя терять такого игрока. Он должен стать основой нашего будущего. Я всё понимаю и знаю, что клуб очень хорошо работает над этим вопросом. Он является основополагающим для команды», — цитирует Хави Sport.es.



Гави является воспитанником «Барселоны». Действующий контракт полузащитника с клубом рассчитан до июня 2023 года. По нему игрок получает зарплату, равную той, которую имел в резервной команде каталонцев. Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.



Игрок дебютировал за главную команду «Барселоны» в этом сезоне. Во всех турнирах Гави принял участие в 21 матче, забил один гол и сделал три результативные передачи.

Видеообзор матча 18-го тура Примеры «Барселона» — «Эльче»:

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